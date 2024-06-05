Пожарные спасли ворону, попавшую в беду в Кокшетау
Сегодня, 05:15
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Сегодня, 05:15Сегодня, 05:15
101Фото: МЧС РК
В Кокшетау спасатели вызволили ворону, которая во время полёта врезалась в столб освещения и застряла в нём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Волонтёры заметили застрявшую птицу и сообщили об инциденте спасателям.
"На место вызова прибыли кокшетауские пожарные, которые помощью автолестницы сняли птицу со столба. Ворона передана волонтёрам", – сообщили в МЧС.
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