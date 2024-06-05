Пожарные спасли ворону, попавшую в беду в Кокшетау

В Кокшетау спасатели вызволили ворону, которая во время полёта врезалась в столб освещения и застряла в нём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Волонтёры заметили застрявшую птицу и сообщили об инциденте спасателям.