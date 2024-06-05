  • 5 Июня, 06:10
  • BAIGENEWS

Пожарные спасли ворону, попавшую в беду в Кокшетау

Сегодня, 05:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 05:15
Сегодня, 05:15
101
Фото: МЧС РК

В Кокшетау спасатели вызволили ворону, которая во время полёта врезалась в столб освещения и застряла в нём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Волонтёры заметили застрявшую птицу и сообщили об инциденте спасателям.

"На место вызова прибыли кокшетауские пожарные, которые помощью автолестницы сняли птицу со столба. Ворона передана волонтёрам", – сообщили в МЧС.

Самое читаемое

Наверх