Пожарные спасли трёх человек из многоэтажки в Уральске
Сегодня, 03:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:05Сегодня, 03:05
106Фото: МЧС РК
Вечером 26 июня в Уральске на 6 этаже многоэтажного жилого дома произошло загорание домашних вещей и мебели на площади 22 кв.м, передает BaigeNews.kz.
По данным МЧС, были спасены трое жителей, и ещё четырёх человек эвакуировали.
Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 28 минут с момента вызова.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Самое читаемое
- Забор перед лесом возмутил жителей курорта в Акмолинской области
- 500 тысяч тенге и свободный график: почему молодёжь не идёт работать в села и на заводы в РК
- Женщина убила дочь и спрыгнула с колеса обозрения в Алматы: соседи рассказали подробности ее жизни
- 44 миллиарда тенге выделили на ремонт дорог в СКО
- Чиновница лишилась работы после рассказа дочери о "заботливой маме"