Пожарные спасли трёх человек из многоэтажки в Уральске

Вечером 26 июня в Уральске на 6 этаже многоэтажного жилого дома произошло загорание домашних вещей и мебели на площади 22 кв.м, передает BaigeNews.kz.

По данным МЧС, были спасены трое жителей, и ещё четырёх человек эвакуировали.

Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 28 минут с момента вызова.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.