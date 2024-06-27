  • 27 Июня, 04:10
  • BAIGENEWS

Пожарные спасли трёх человек из многоэтажки в Уральске

Сегодня, 03:05
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 03:05
Сегодня, 03:05
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Фото: МЧС РК

Вечером 26 июня в Уральске на 6 этаже многоэтажного жилого дома произошло загорание домашних вещей и мебели на площади 22 кв.м, передает BaigeNews.kz.

По данным МЧС, были спасены трое жителей, и ещё четырёх человек эвакуировали.

Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 28 минут с момента вызова.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 

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