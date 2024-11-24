Пожарные спасли от огня пять автомобилей в Усть-Каменогорске
Огнеборцы предотвратили взрыв газового баллона.
Сегодня, 09:51
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Сегодня, 09:51Сегодня, 09:51
125Фото: МЧС РК
Пожар в гаражном боксе разгорелся в Усть-Каменогорске по улице Астафьева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Прибывшие подразделения ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров. Из зоны огня спасатели эвакуировали пять автомобилей и вынесли газовый баллон. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Уточняется, что причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
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