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beebazar.ru Сегодня, 16:31
250
Сегодня, 16:31
250
Фото: beebazar.ru

Пожарные спасли от огня более миллиона пчёл в ВКО

В Восточно-Казахстанской области пожарным пришлось спасать от огня насекомых, передаёт BaigeNews.kz. Спасателей вызвал пожилой пасечник. Огонь вспыхнул на улице Шиели в городе Усть-Каменогорск.  

"Огнеборцами при ликвидации пожара вынесено 2 газовых баллона из горящего помещения и спасено 35 ульев, в каждом из которых по 30 тысяч пчел", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Пчеловод поблагодарил пожарных за оперативную работу.

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#Пожар #пчелы #ВКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:31
250
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