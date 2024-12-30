В Экибастузе в пятиэтажном жилом доме, в квартире на третьем этаже произошёл пожар на площади, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Силами МЧС по лестничному маршу спасено три человека, из них двое детей и с помощью автолестницы три человека, из них один ребенок", - говорится в информации министерства.

Владельца квартиры передали сотрудникам скорой помощи, его состояние стабильное.

Напомним, ранее спасатели пришли на помощь жителям высотки в Алматы.