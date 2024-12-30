  • 30 Декабря, 13:42
  • BAIGENEWS

Пожарные спасли несколько человек в Экибастузе

Владельца загоревшейся квартиры передали сотрудникам скорой помощи.

Сегодня, 13:07
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:07
Сегодня, 13:07
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Фото: МЧС РК

В Экибастузе в пятиэтажном жилом доме, в квартире на третьем этаже произошёл пожар на площади, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Силами МЧС по лестничному маршу спасено три человека, из них двое детей и с помощью автолестницы три человека, из них один ребенок", - говорится в информации министерства.

Владельца квартиры передали сотрудникам скорой помощи, его состояние стабильное. 

Напомним, ранее спасатели пришли на помощь жителям высотки в Алматы.

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