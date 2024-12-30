Пожарные спасли несколько человек в Экибастузе
Владельца загоревшейся квартиры передали сотрудникам скорой помощи.
Сегодня, 13:07
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Сегодня, 13:07Сегодня, 13:07
87Фото: МЧС РК
В Экибастузе в пятиэтажном жилом доме, в квартире на третьем этаже произошёл пожар на площади, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Силами МЧС по лестничному маршу спасено три человека, из них двое детей и с помощью автолестницы три человека, из них один ребенок", - говорится в информации министерства.
Владельца квартиры передали сотрудникам скорой помощи, его состояние стабильное.
Напомним, ранее спасатели пришли на помощь жителям высотки в Алматы.
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