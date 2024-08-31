Пожарные спасли двух детей в Косшы

В городе Косшы Акмолинской области сотрудники МЧС спасли двух детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек. Оставшись без присмотра взрослых, дети 2021 и 2023 годов рождения остались взаперти в одной квартире из-за захлопнувшейся двери. Спасатели с помощью трёхколенной лестницы проникли в окно квартиры второго этажа. В результате слаженных действий спасателей, малышей благополучно передали родителям", — говорится в сообщении.

Уточняется, что дети не пострадали, поэтому медицинская помощь спасённым не понадобилась.