Пожарные спасли двух детей в Косшы
Сегодня, 17:20
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Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
146Фото: ДЧС Акмолинской области
В городе Косшы Акмолинской области сотрудники МЧС спасли двух детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек. Оставшись без присмотра взрослых, дети 2021 и 2023 годов рождения остались взаперти в одной квартире из-за захлопнувшейся двери. Спасатели с помощью трёхколенной лестницы проникли в окно квартиры второго этажа. В результате слаженных действий спасателей, малышей благополучно передали родителям", — говорится в сообщении.
Уточняется, что дети не пострадали, поэтому медицинская помощь спасённым не понадобилась.
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