Крупный пожар потушили в Щучинске. На территории частного жилого дома произошло загорание хозяйственной постройки. Огонь едва не перекинулся на жилище, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"На момент прибытия пожарных расчётов хозяйственная постройка была полностью охвачена огнём, и шёл густой дым. Спасатели оперативно вынесли на безопасное расстояние два газовых баллона", - сообщили в ведомстве.

Профессиональные спасатели предотвратили распространение огня на жилой дом и ликвидировали пожар на площади 90 квадратных метров.

Пострадавших нет.