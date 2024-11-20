Пожарные спасли 9 единиц сельхозтехники при пожаре в Акмолинской области
Также предотвращен взрыв газовых баллонов
Вчера, 23:18
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Вчера, 23:18Вчера, 23:18
108Фото: МЧС РК
На окраине села Приображенка Целиноградского района на территории производственной организации в ангаре загорелся утеплитель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"В целях предотвращения возможного взрыва пожарные вынесли из огня один газовый и три кислородных баллона. Благодаря их грамотным действиям удалось спасти 9 единиц сельхозтехники", - сообщили в МЧС.
Пожар ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет.
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