Пожарные спасли 87-летнюю женщину в Кокшетау
Сегодня, 16:59
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Сегодня, 16:59Сегодня, 16:59
119Фото: ДЧС Акмолинской области
Пенсионерку спасли из пожара в многоэтажке в Кокшетау. Подробности сообщили в ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.
"В одной из квартир в многоэтажном жилом доме произошёл пожар. Прибывшие на место вызова спасатели вынуждены были проникать в квартиру, где произошло возгорание, через окно. Попав в помещение, они обнаружили хозяйку квартиры, 1937 года рождения лежащей в коридоре в беспомощном состоянии", - сообщили в ДЧС.
Спасённую передали в руки экипажа скорой медицинской помощи.
Причина пожара – подгорание пищи на плите. Жертв и пострадавших нет.
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