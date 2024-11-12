Пожарные спасли 87-летнюю женщину в Кокшетау

Пенсионерку спасли из пожара в многоэтажке в Кокшетау. Подробности сообщили в ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"В одной из квартир в многоэтажном жилом доме произошёл пожар. Прибывшие на место вызова спасатели вынуждены были проникать в квартиру, где произошло возгорание, через окно. Попав в помещение, они обнаружили хозяйку квартиры, 1937 года рождения лежащей в коридоре в беспомощном состоянии", - сообщили в ДЧС.