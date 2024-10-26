Пожарные спасли 80 тонн хлопка в Туркестанской области
Сегодня, 00:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:17Сегодня, 00:17
71Фото: pixabay.com
В селе Акалтын Туркестанской области на территории хлопкоперерабатывающего завода произошло загорание собранного хлопка на площади 150 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Пожарным удалось не допустить распространение пожара на всю площадь 350 квадратных метров и спасти от огня 80 тонн хлопка", - говорится в сообщении МЧС.
Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Самое читаемое
- Это не суицид, а убийство: Находка на дереве напугала жителей Усть-Каменогорска
- Экскаватор раздавил подростка в результате ДТП в Алматы
- Казахстан в ближайшие годы ожидают масштабные изменения - философ Денис Качеев
- Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании XVI Саммита БРИКС
- Поможет ли ограничение числа SIM-карт в Казахстане защититься от телефонных мошенников