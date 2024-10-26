Пожарные спасли 80 тонн хлопка в Туркестанской области

В селе Акалтын Туркестанской области на территории хлопкоперерабатывающего завода произошло загорание собранного хлопка на площади 150 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Пожарным удалось не допустить распространение пожара на всю площадь 350 квадратных метров и спасти от огня 80 тонн хлопка", - говорится в сообщении МЧС.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.