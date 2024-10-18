Пожарные спасли 3 человек в Алматы

На пульт диспетчеру ДЧС Алматы пришло сообщение, что в одном из многоэтажных домов Алмалинского района произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Сотрудники ДЧС по лестничному маршу эвакуировали 5 человек. Пожилую жительницу и 2-х детей спасли при помощи спасательных колпаков", - сообщили сотрудники ДЧС.

Не дав распространиться огню, опытные пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.