Пожарные спасли 3 человек в Алматы
Сегодня, 03:28
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Сегодня, 03:28Сегодня, 03:28
103Фото: pixabay.com
На пульт диспетчеру ДЧС Алматы пришло сообщение, что в одном из многоэтажных домов Алмалинского района произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Сотрудники ДЧС по лестничному маршу эвакуировали 5 человек. Пожилую жительницу и 2-х детей спасли при помощи спасательных колпаков", - сообщили сотрудники ДЧС.
Не дав распространиться огню, опытные пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
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