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Лента новостей

t.me/qr_tjm Сегодня, 13:40
103
Сегодня, 13:40
103
Фото: t.me/qr_tjm

Пожарные спасли 20 человек из горящего дома в Экибастузе

Огнебоцы спасли 20 человек при пожаре в Экиьастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области

Как сообщили в ведомстве, сообщение о пожаре на пульт "101" поступило 19 февраля в 9:59. В тушении были задействованы 12 сотрудников и три единицы техники. 

"Благодаря оперативным действиям огнеборцев при помощи автолестницы и специальных спасательных колпаков Respihood по лестничному маршу спасено 20 человек, из них четверых детей", — рассказали в департаменте.

В ведомстве пояснили, что спасательный колпак — это маска с подачей сжатого воздуха, обеспечивает легочно-автоматическую подачу воздуха в случае возникновения затруднений дыхания у пострадавшего, в данном случае из-за дыма. Устройство также предохраняет голову и волосы от искр при кратковременном контакте с открытым огнем.

Фото: ДЧС Павлодарской области

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#МЧС РК #Пожар #спасение
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:40
103
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