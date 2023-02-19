Пожарные спасли 20 человек из горящего дома в Экибастузе

Фото: t.me/qr_tjm

Огнебоцы спасли 20 человек при пожаре в Экиьастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области

Как сообщили в ведомстве, сообщение о пожаре на пульт "101" поступило 19 февраля в 9:59. В тушении были задействованы 12 сотрудников и три единицы техники.

"Благодаря оперативным действиям огнеборцев при помощи автолестницы и специальных спасательных колпаков Respihood по лестничному маршу спасено 20 человек, из них четверых детей", — рассказали в департаменте.

В ведомстве пояснили, что спасательный колпак — это маска с подачей сжатого воздуха, обеспечивает легочно-автоматическую подачу воздуха в случае возникновения затруднений дыхания у пострадавшего, в данном случае из-за дыма. Устройство также предохраняет голову и волосы от искр при кратковременном контакте с открытым огнем.

Фото: ДЧС Павлодарской области