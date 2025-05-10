В одном из жилых домов на улице Потанина в Усть-Каменогорске вспыхнул пожар. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже девятиэтажки. Густой дым быстро заполнил подъезд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря оперативным действиям спасателей удалось эвакуировать 20 человек, а ещё 14 — среди них много детей — были выведены из опасной зоны с помощью специальных спасательных колпаков. Это помогло защитить их от отравления продуктами горения", — сообщили МЧС.

Пожар был локализован на площади 20 квадратных метров, дальнейшего распространения огня удалось избежать. Хозяин квартиры получил отравление угарным газом — ему оказали первую помощь на месте и доставили в больницу. Причины пожара выясняются.