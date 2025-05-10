Пожарные спасли 14 человек в Усть-Каменогорске
Хозяин квартиры получил отравление угарным газом — ему оказали первую помощь на месте и доставили в больницу.
Сегодня, 08:33
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Сегодня, 08:33Сегодня, 08:33
155Фото: МЧС
В одном из жилых домов на улице Потанина в Усть-Каменогорске вспыхнул пожар. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже девятиэтажки. Густой дым быстро заполнил подъезд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Благодаря оперативным действиям спасателей удалось эвакуировать 20 человек, а ещё 14 — среди них много детей — были выведены из опасной зоны с помощью специальных спасательных колпаков. Это помогло защитить их от отравления продуктами горения", — сообщили МЧС.
Пожар был локализован на площади 20 квадратных метров, дальнейшего распространения огня удалось избежать. Хозяин квартиры получил отравление угарным газом — ему оказали первую помощь на месте и доставили в больницу. Причины пожара выясняются.
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