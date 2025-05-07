В Талдыкоргане произошёл пожар в двухэтажном жилом доме по улице Кокбастау. Огонь охватил кровлю восьмиквартирного здания. Пожарные предотвратили взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасатели оперативно прибыли на место и, не теряя ни минуты, ликвидировали пожар. Также спасатели вынесли из дома семь газовых баллонов, что позволило избежать взрыва и минимизировать угрозу для людей и окружающих зданий.

"До прибытия пожарных подразделений трое случайных очевидцев — сотрудники полиции, ДЧС и газовой службы, находившиеся вне службы — спасли из горящего дома троих детей. Площадь возгорания составила предварительно 250 квадратных метров. ", — говорится в сообщении.

Жильцы эвакуировались самостоятельно