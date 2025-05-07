Пожарные предотвратили взрыв в жилом доме в Талдыкоргане
Сотрудники полиции, ДЧС и газовой службы спасли троих детей.
Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
42Фото: МЧС РК
В Талдыкоргане произошёл пожар в двухэтажном жилом доме по улице Кокбастау. Огонь охватил кровлю восьмиквартирного здания. Пожарные предотвратили взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Спасатели оперативно прибыли на место и, не теряя ни минуты, ликвидировали пожар. Также спасатели вынесли из дома семь газовых баллонов, что позволило избежать взрыва и минимизировать угрозу для людей и окружающих зданий.
"До прибытия пожарных подразделений трое случайных очевидцев — сотрудники полиции, ДЧС и газовой службы, находившиеся вне службы — спасли из горящего дома троих детей. Площадь возгорания составила предварительно 250 квадратных метров. ", — говорится в сообщении.
Жильцы эвакуировались самостоятельно
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