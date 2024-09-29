Пожарные предотвратили взрыв в одном из частных домов Астаны

Столичные огнеборцы предотвратили взрыв газовых баллонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На территории частного жилого дома Астаны в районе Сарыарка по улице Оркен произошло загорание хозяйственной постройки. Сотрудники МЧС вынесли в безопасное место три газовых бытовых баллона объемом 27 литров", — говорится в сообщении.