  • 29 Сентября, 15:42
  • BAIGENEWS

Пожарные предотвратили взрыв в одном из частных домов Астаны

Сегодня, 14:52
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 14:52
Сегодня, 14:52
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Фото: МЧС РК

Столичные огнеборцы предотвратили взрыв газовых баллонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На территории частного жилого дома Астаны в районе Сарыарка по улице Оркен произошло загорание хозяйственной постройки. Сотрудники МЧС вынесли в безопасное место три газовых бытовых баллона объемом 27 литров", — говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован на площади 16 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

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