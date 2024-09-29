Пожарные предотвратили взрыв в одном из частных домов Астаны
Сегодня, 14:52
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Сегодня, 14:52Сегодня, 14:52
79Фото: МЧС РК
Столичные огнеборцы предотвратили взрыв газовых баллонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"На территории частного жилого дома Астаны в районе Сарыарка по улице Оркен произошло загорание хозяйственной постройки. Сотрудники МЧС вынесли в безопасное место три газовых бытовых баллона объемом 27 литров", — говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован на площади 16 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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