Пожарные предотвратили взрыв в частном доме в Усть-Каменогорске
Из опасной зоны вынесли три газовых баллона.
Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55Сегодня, 12:55
43Фото: скриншот с видео
В Усть-Каменогорске сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в частном жилом доме, не допустив распространения пламени на соседние строения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы — горела кровля дома. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и начали тушение.
"Огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. Во время ликвидации возгорания из опасной зоны были вынесены три газовых баллона, что позволило избежать возможного взрыва", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, жертв и пострадавших нет.
Видео: МЧС РК
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