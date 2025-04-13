В Усть-Каменогорске сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в частном жилом доме, не допустив распространения пламени на соседние строения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы — горела кровля дома. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и начали тушение.

"Огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. Во время ликвидации возгорания из опасной зоны были вынесены три газовых баллона, что позволило избежать возможного взрыва", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, жертв и пострадавших нет.