Столичные огнеборцы при пожаре вынесли три газовых баллона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В районе Байконур по улице Шиели произошло загорание частного жилого дома. Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пожарные вынесли из огня три газовых баллона в безопасную зону, тем самым предотвратив взрыв", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет.