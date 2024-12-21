Пожарные предотвратили взрыв в частном доме в Астане
Из огня вынесли три газовых баллона.
Сегодня, 13:42
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Сегодня, 13:42Сегодня, 13:42
135Фото: МЧС РК
Столичные огнеборцы при пожаре вынесли три газовых баллона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В районе Байконур по улице Шиели произошло загорание частного жилого дома. Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пожарные вынесли из огня три газовых баллона в безопасную зону, тем самым предотвратив взрыв", — говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
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