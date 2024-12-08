Столичные пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня в районе Байконыр в одном из частных жилых домов произошел пожар. Из охваченного пламенем дома спасатели МЧС вынесли один газовый баллон, тем самым предотвратив взрыв", — говорится в сообщении.