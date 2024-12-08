Пожарные предотвратили взрыв в частном доме Астаны
Из охваченного пламенем дома спасатели вынесли газовый баллон.
Сегодня, 16:29
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Сегодня, 16:29Сегодня, 16:29
31Фото: МЧС РК
Столичные пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Сегодня в районе Байконыр в одном из частных жилых домов произошел пожар. Из охваченного пламенем дома спасатели МЧС вынесли один газовый баллон, тем самым предотвратив взрыв", — говорится в сообщении.
Утоняется, что пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет.
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