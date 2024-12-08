  • 8 Декабря, 16:49
  • BAIGENEWS

Пожарные предотвратили взрыв в частном доме Астаны

Из охваченного пламенем дома спасатели вынесли газовый баллон.

Сегодня, 16:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 16:29
Сегодня, 16:29
31
Фото: МЧС РК

Столичные пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

"Сегодня в районе Байконыр в одном из частных жилых домов произошел пожар. Из охваченного пламенем дома спасатели МЧС вынесли один газовый баллон, тем самым предотвратив взрыв", — говорится в сообщении.

Утоняется, что пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

 

Самое читаемое

Наверх