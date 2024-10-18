Пожарные предотвратили взрыв при пожаре в Актюбинской области

Сообщение о возгорании в гараже на территории одного из частных жилых домов в городе Кандыагаш поступило на пульт диспетчеру ДЧС Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Командир отделения Шамаков Данат и пожарный-спасатель Самрат Мейрамбек, незамедлительно направленные на место пожара в составе пожарных расчетов оперативно извлекли 2 газовых баллона и канистру с ГСМ из охваченного огнем строения, тем самым предотвратив их взрыв", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар был ликвидирован на развивающейся стадии. В результате происшествия никто не пострадал.