Пожарные предотвратили взрыв на складе в Алматы

Сотрудники ДЧС Алматы предотвратили взрыв на складе в Алмалинском районе и отстояли от огня смежные с объектом помещения, где хранилось имущество предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Пожар произошёл вечером 14 января на складе по адресу: ул. Ауэзова, 2/8а. В 20:25 на место происшествия были направлены силы и средства ДЧС Алматы.

Пожарные были на месте уже через шесть минут. Оказалось, что открытым пламенем было охвачено более 500 квадратных метров территории склада.

"Тушение пожара затруднялось тем, что склады были заполнены легковоспламеняющейся продукцией (битум, лак).Существовал риск распространения огня на соседние помещения. На месте пожара организовали штаб, сформировали три участка тушения. Пожарные вынесли в безопасное место три кислородных и четыре газовых баллона. Благодаря принятым мерам пожар локализован в 22:34, полностью потушен в 22:50″, — рассказали в ДЧС Алматы.

В тушении пожара задействовали более 100 человек и 21 единицу техники. Предпринятые меры позволили не распространиться огню на соседние склады площадью пять тысяч квадратных метров, где хранились различные товары. предпринимателей.

Причину пожара устанавливают.