Пожарные предотвратили взрыв кислородных баллонов в Астане

Сообщение о пожаре на территории одного из частных жилых домов по улице Ушконыр в районе Байконыр поступило на пульт диспетчера столичного гарнизона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Незамедлительно направленные на место пожара расчеты обнаружили горение кровли и потолочного перекрытия отдельно стоящего одноэтажного магазина. Из-за сильного ветра существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом. Силами ДЧС из охваченного огнем строения извлечены 2 кислородных баллона, которые в любую минуту могли взорваться в руках огнеборцев", – говорится в сообщении ДЧС.

В настоящее время пожар потушен, его площадь составила 50 квадратных метров.

Пострадавших нет.