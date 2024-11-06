Пожарные предотвратили взрыв кислородных баллонов в Астане
Вчера, 23:15
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Вчера, 23:15Вчера, 23:15
118Фото: скриншот с видео МЧС РК
Сообщение о пожаре на территории одного из частных жилых домов по улице Ушконыр в районе Байконыр поступило на пульт диспетчера столичного гарнизона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Незамедлительно направленные на место пожара расчеты обнаружили горение кровли и потолочного перекрытия отдельно стоящего одноэтажного магазина. Из-за сильного ветра существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом. Силами ДЧС из охваченного огнем строения извлечены 2 кислородных баллона, которые в любую минуту могли взорваться в руках огнеборцев", – говорится в сообщении ДЧС.
В настоящее время пожар потушен, его площадь составила 50 квадратных метров.
Пострадавших нет.
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