Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов в Кызылорде

Пожарные Кызылорды ликвидировали сразу два пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На территории частных жилых домов из огня вынесено семь газовых баллонов. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности. При пожаре сообщать по номеру 112.