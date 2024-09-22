Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов в Кызылорде
Сегодня, 14:19
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Сегодня, 14:19Сегодня, 14:19
88Фото: МЧС РК
Пожарные Кызылорды ликвидировали сразу два пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"На территории частных жилых домов из огня вынесено семь газовых баллонов. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности. При пожаре сообщать по номеру 112.
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