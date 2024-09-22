  • 22 Сентября, 15:08
  • BAIGENEWS

Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов в Кызылорде

Сегодня, 14:19
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 14:19
Сегодня, 14:19
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Фото: МЧС РК

Пожарные Кызылорды ликвидировали сразу два пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На территории частных жилых домов из огня вынесено семь газовых баллонов. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности. При пожаре сообщать по номеру 112.

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