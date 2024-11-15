Пожарные предотвратили взрыв газа на востоке Казахстана
Сегодня, 09:06
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Сегодня, 09:06Сегодня, 09:06
125Фото: МЧС РК
В Семее произошел пожар в хозяйственной постройке на территории частного жилого дома по ул. Лодочная 1. Огонь охватил оконные и дверные проемы, деревянные конструкции и личные вещи, распространившись на площадь 15 кв. м., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министер по ЧС РК.
"Благодаря самоотверженной и быстрой работе пожарных МЧС удалось предотвратить опасность взрыва двух газовых баллонов, путем эвакуации их из огня", - отметили в ведомстве.
Оперативные действия спасателей не только сдержали распространение огня, но и помогли избежать более серьезных последствий для жизни и имущества жителей.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Ранее легковой автомобиль и 3 мотоцикла сгорели при пожаре в Семее.
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