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Пожарные предотвратили взрыв двух газовых баллонов в Кызылординской области

Сегодня, 05:08
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 05:08
Сегодня, 05:08
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Фото: МЧС РК

В поселке Шиели Кызылординской области в отдельно стоящем ангаре произошло загорание строительных материалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"В целях предотвращения взрыва пожарные извлекли из огня два газовых баллона. Пожар ликвидирован на площади 290 квадратных метров", - сообщает Telegram-канал.

В результате происшествия никто не пострадал, причина пожара устанавливается.

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