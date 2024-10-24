Пожарные предотвратили взрыв двух газовых баллонов в Кызылординской области
Сегодня, 05:08
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Сегодня, 05:08Сегодня, 05:08
86Фото: МЧС РК
В поселке Шиели Кызылординской области в отдельно стоящем ангаре произошло загорание строительных материалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"В целях предотвращения взрыва пожарные извлекли из огня два газовых баллона. Пожар ликвидирован на площади 290 квадратных метров", - сообщает Telegram-канал.
В результате происшествия никто не пострадал, причина пожара устанавливается.
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