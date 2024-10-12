Пожарные предотвратили взрыв баллона и эвакуировали 3 человек при пожаре в Караганде

В Караганде по улице Щорса в одной из квартир двухквартирного жилого дома произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Спасатели эвакуировали 3 человека, из них 1 ребенка, и вынесли один газовый баллон на безопасное место. Пожар ликвидирован, его причина устанавливается. Пострадавших нет", - сообщили в ДЧС.

МЧС РК просит "соблюдать правила пожарной безопасности, вовремя устранять нарушения и ситуации, которые могут привести к пожару".