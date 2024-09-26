Пожарные предотвратили взрыв 6 газовых баллонов в загоревшейся тандырной в Астане

Около пяти часов ночи загорелась тандырная, расположенная по улице Жумабаева в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Огонь охватил тандырную, которая была пристроена к двухэтажному зданию кафе.

"Пожар локализован на предварительной площади 80 квадратных метров. По уточненной информации горела мебель, потолочное перекрытие и бытовая техника. Силами МЧС на безопасное место вынесено 6 газовых баллона объемом 50 литров", - сообщили детали в МЧС.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.