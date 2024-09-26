Пожарные предотвратили взрыв 6 газовых баллонов в загоревшейся тандырной в Астане
Сегодня, 07:19
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Сегодня, 07:19Сегодня, 07:19
108Фото: скриншот с видео МЧС РК
Около пяти часов ночи загорелась тандырная, расположенная по улице Жумабаева в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Огонь охватил тандырную, которая была пристроена к двухэтажному зданию кафе.
"Пожар локализован на предварительной площади 80 квадратных метров. По уточненной информации горела мебель, потолочное перекрытие и бытовая техника. Силами МЧС на безопасное место вынесено 6 газовых баллона объемом 50 литров", - сообщили детали в МЧС.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.