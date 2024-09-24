Пожарные предотвратили возгорание 27 маршрутных автобусов в Костанае
Сегодня, 06:21
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Сегодня, 06:21Сегодня, 06:21
92Фото: МЧС РК
Посреди ночи на пульт "101" поступило сообщение о задымлении в автомобильном боксе на территории автобусного парка в городе Костанай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Несмотря на высокую плотностью дыма, звенья газодымозащитной службы в ходе разведки определили, что в боксе происходит возгорание пяти автобусов", - сообщили в областном ДЧС.
Огнеборцам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и спасти от пожара 27 городских маршрутных автобусов и конструкции бокса.
Пожар полностью ликвидирован на площади 220 квадратных метров. Пострадавших нет.