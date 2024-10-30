Пожарные потушили горящий автомобиль в Астане
Сегодня, 04:28
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Сегодня, 04:28Сегодня, 04:28
122Фото: МЧС РК
В столичном районе Алматы по улице Тулебаева произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - сообщили сотрудники ведомства.
МЧС обращает внимание на необходимость соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.
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