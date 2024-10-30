Пожарные потушили горящий автомобиль в Астане

В столичном районе Алматы по улице Тулебаева произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - сообщили сотрудники ведомства.

МЧС обращает внимание на необходимость соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.