Пожарные оперативно потушили горящую баню в ВКО

В районе Алтай на станции Бухтарма на территории частного жилого дома произошло загорание бани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован на малой площади. Пострадавших нет" - сообщили в МЧС.

Причина возгорания устанавливается.