  • 31 Октября, 04:48
  • BAIGENEWS

Пожарные оперативно потушили горящую баню в ВКО

Сегодня, 04:24
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 04:24
Сегодня, 04:24
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Фото: МЧС РК

В районе Алтай на станции Бухтарма на территории частного жилого дома произошло загорание бани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован на малой площади. Пострадавших нет" - сообщили в МЧС.

Причина возгорания устанавливается.

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