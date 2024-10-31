Пожарные оперативно потушили горящую баню в ВКО
Сегодня, 04:24
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Сегодня, 04:24Сегодня, 04:24
69Фото: МЧС РК
В районе Алтай на станции Бухтарма на территории частного жилого дома произошло загорание бани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован на малой площади. Пострадавших нет" - сообщили в МЧС.
Причина возгорания устанавливается.
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