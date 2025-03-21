В селе Отенай — пригороде Талдыкоргана произошёл пожар в частном жилом доме и хозпостройке. Огонь охватил 90 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.