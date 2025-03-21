Пожарные области Жетысу спасли человека из горящего дома
Также спасатели вынесли газовые баллоны и предотвратили взрыв.
Сегодня, 22:33
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Сегодня, 22:33Сегодня, 22:33
93Фото: МЧС РК
В селе Отенай — пригороде Талдыкоргана произошёл пожар в частном жилом доме и хозпостройке. Огонь охватил 90 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.
"Из горящего дома огнеборцы спасли 63-летнего мужчину, которого передали медикам. Кроме того, пожарные вынесли три газовых баллона объёмом 20 литров, предотвратив возможный взрыв. Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей удалось избежать жертв и предотвратить распространение огня", — говорится в сообщении.
Видео: МЧС РК