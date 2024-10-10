Пожарные не допустили взрыва газовых баллонов в Астане
Сегодня, 00:24
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Сегодня, 00:24Сегодня, 00:24
150Фото: МЧС РК
Диспетчеру столичной пожарной службы поступило сообщение о возгорании на территории многоквартирного дома барачного типа по улице Нурлыжол в районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Незамедлительно направленные на место пожара расчеты обнаружили горение хозяйственной постройки. Сотрудниками ДЧС из охваченного огнем строения было оперативно извлечено 3 газовых баллона. Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров", - сообщили сотрудники ведомства.
В результате происшествия никто не пострадал.
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