  • 10 Октября, 01:47
  • BAIGENEWS

Пожарные не допустили взрыва газовых баллонов в Астане

Сегодня, 00:24
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 00:24
Сегодня, 00:24
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Фото: МЧС РК

Диспетчеру столичной пожарной службы поступило сообщение о возгорании на территории многоквартирного дома барачного типа по улице Нурлыжол в районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Незамедлительно направленные на место пожара расчеты обнаружили горение хозяйственной постройки. Сотрудниками ДЧС из охваченного огнем строения было оперативно извлечено 3 газовых баллона. Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров", - сообщили сотрудники ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал.

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