Пожарные не допустили взрыва газовых баллонов в Астане

Диспетчеру столичной пожарной службы поступило сообщение о возгорании на территории многоквартирного дома барачного типа по улице Нурлыжол в районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Незамедлительно направленные на место пожара расчеты обнаружили горение хозяйственной постройки. Сотрудниками ДЧС из охваченного огнем строения было оперативно извлечено 3 газовых баллона. Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров", - сообщили сотрудники ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал.