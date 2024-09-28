  • 28 Сентября, 05:59
  • BAIGENEWS

Пожарные не допустили взрыва двух газовых баллонов во время пожара в Кокшетау

Сегодня, 04:48
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 04:48
Сегодня, 04:48
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Фото: pixabay.com

В ДЧС города Кокшетау поступило сообщение о пожаре в одном из жилых домов по улице Кусаинова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Незамедлительно прибывшие пожарные расчеты обнаружили, что пламя "охватило большую площадь".

"Силами огнеборцев из охваченного огнем дома оперативно было извлечено 2 газовых баллона. Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

Пострадавших нет.

Видео: видео МЧС РК

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