Пожарные не допустили взрыва двух газовых баллонов во время пожара в Кокшетау
Сегодня, 04:48
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Сегодня, 04:48Сегодня, 04:48
124Фото: pixabay.com
В ДЧС города Кокшетау поступило сообщение о пожаре в одном из жилых домов по улице Кусаинова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Незамедлительно прибывшие пожарные расчеты обнаружили, что пламя "охватило большую площадь".
"Силами огнеборцев из охваченного огнем дома оперативно было извлечено 2 газовых баллона. Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
Пострадавших нет.
Видео: видео МЧС РК
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