Пожарные не допустили взрыва 2 газовых баллонов в Алматы

На пульт диспетчера гарнизона Алматы поступило сообщение о пожаре в шиномонтажной мастерской, расположенной в Жетысуском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Незамедлительно направленные на место пожара расчеты оперативно извлекли два газовых баллона из охваченного огнем строения. Пожар ликвидирован на площади 110 квадратных метров", - сообщили в ДЧС.

В результате происшествия никто не пострадал.