Пожарные не допустили взрыва 2 газовых баллонов в Алматы
Сегодня, 05:15
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Сегодня, 05:15Сегодня, 05:15
55Фото: МЧС РК
На пульт диспетчера гарнизона Алматы поступило сообщение о пожаре в шиномонтажной мастерской, расположенной в Жетысуском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Незамедлительно направленные на место пожара расчеты оперативно извлекли два газовых баллона из охваченного огнем строения. Пожар ликвидирован на площади 110 квадратных метров", - сообщили в ДЧС.
В результате происшествия никто не пострадал.
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