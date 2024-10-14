  • 14 Октября, 05:26
  • BAIGENEWS

Пожарные не допустили взрыва 2 газовых баллонов в Алматы

Сегодня, 05:15
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 05:15
Сегодня, 05:15
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Фото: МЧС РК

На пульт диспетчера гарнизона Алматы поступило сообщение о пожаре в шиномонтажной мастерской, расположенной в Жетысуском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Незамедлительно направленные на место пожара расчеты оперативно извлекли два газовых баллона из охваченного огнем строения. Пожар ликвидирован на площади 110 квадратных метров", - сообщили в ДЧС.

В результате происшествия никто не пострадал.

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