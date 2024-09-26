  • 26 Сентября, 03:25
  • BAIGENEWS

Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Астане

Сегодня, 02:21
АВТОР
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скриншот с видео МЧС РК Сегодня, 02:21
Сегодня, 02:21
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Фото: скриншот с видео МЧС РК

В районе Байконур города Астаны произошло возгорание крыши частного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано на площади 80 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.

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