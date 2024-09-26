Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Астане
Сегодня, 02:21
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Сегодня, 02:21Сегодня, 02:21
110Фото: скриншот с видео МЧС РК
В районе Байконур города Астаны произошло возгорание крыши частного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано на площади 80 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
В результате происшествия никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.
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