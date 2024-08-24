Пожарные ликвидировали пожар в селе Бесколь в СКО
Вчера, 23:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:38Вчера, 23:38
112Фото: МЧС РК
В селе Бесколь Кызылжарского района СКО на территории частного жилого дома произошло возгорание гаража, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован на площади 126 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС.
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Самое читаемое
- Планы по увеличению товарооборота между Казахстаном и Таджикистаном вполне достижимы - российский политолог
- Девочка скончалась в бассейне близ Астаны
- 600 млн тенге требуется на транспортировку солдата Ербаяна Мухтара в Германию
- Четверо сотрудников российской колонии погибли при бунте заключённых
- Иностранца сняли с авиарейса Астана — Варшава