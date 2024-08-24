Пожарные ликвидировали пожар в селе Бесколь в СКО

В селе Бесколь Кызылжарского района СКО на территории частного жилого дома произошло возгорание гаража, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован на площади 126 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС.

МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.