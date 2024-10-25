Пожарные, кинологи и водолазы из разных регионов страны передали друг-другу флаг Казахстана
Сегодня, 12:19
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Сегодня, 12:19Сегодня, 12:19
31Фото: скриншот с видео
Трогательное видео ко Дню Республики сняли спасатели МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах видно, как представители различных спецслужб: от пожарных до водолазов передают друг-другу Государственный флаг Казахстана.
"Сотрудники ЧС пронесли флаг нашей страны, демонстрируя свой вклад в общее благополучие страны и безопасность его граждан", — подписали видео в МЧС.
Напомним, ранее с праздником казахстанцев поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Также Президент принял участие в торжественной церемонии поднятия флага, два официальный старт празднованию Национального праздника – Дня Республики. Церемонии поднятия Государственного флага проходят во всех регионах Казахстана.
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