Пожарные и спасатели Павлодарской области пожаловались депутату на проблемы в работе

Депутат Мажилиса, руководитель фракции ОСДП Асхат Рахимжанов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область посетил пожарные части и оперативно-спасательный отряд региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

И.о. начальника ДЧС Павлодарской области полковник гражданской защиты Кайрат Шаймарденов рассказал мажилисмену, что с начала года подразделениями департамента осуществлены более 1,6 тыс. выездов на аварийно-спасательные и неотложные работы. В их результате спасён 101 человек, эвакуированы 173 человека, оказана доврачебная медицинская помощь четырём пострадавшим.

"В этом году в РГУ ГЛПР "Ертіс орманы" была установлена цифровая система раннего выявления и предупреждения очагов возгорания в лесном массиве, установлены 23 вышки систем раннего обнаружения лесных пожаров, но этого недостаточно для усиления спасательной службы", – сообщил Кайрат Шаймарденов.

На встрече с депутатом пожарные и спасатели озвучили ряд проблемных вопросов, которые требуют решения. В их числе – отсутствие средств на проведение капитального ремонта и на строительство дополнительных подразделений, в которых нуждается областной департамент. Также необходимо дополнительное техническое оснащение, при этом действующая система закупок не позволяет вовремя обслуживать даже имеющуюся технику.

Другая проблема – социальная незащищённость. В отличие от военнослужащих МВД, Минобороны и других структур для пожарных не предусмотрены жилищные выплаты, курортно-санаторное лечение, льготы в детских садах и школах. Вместе с тем усложнена процедура набора водителей пожарных машин для МЧС, так как они проходят военно-врачебные комиссии при поликлинике Департамента полиции по нормам МВД.

Помехами в работе также выступают такие факторы, как низкое качество дорожного покрытия, которое тормозит скорый выезд на место происшествия, и отсутствие связи в степной зоне.

Асхат Рахимжанов подчеркнул важность эффективной работы спасателей, от деятельности которых напрямую зависят жизни казахстанцев, столкнувшихся с опасностью. Депутат отметил, что возьмёт на контроль решение озвученных вопросов на уровне Правительства.