Пожарные эвакуировали шесть человек в Карагандинской области

Огнеборцам Карагандинской области пришлось эвакуировать шестерых человек из-за пожара в подвале жилого дома в Приозёрске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В пятиэтажном доме по улице Гвардейской загорелся мусор в подвальном помещении.