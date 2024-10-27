Пожарные эвакуировали шесть человек в Карагандинской области
Сегодня, 08:39
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Сегодня, 08:39Сегодня, 08:39
48Фото: novoetv.kz
Огнеборцам Карагандинской области пришлось эвакуировать шестерых человек из-за пожара в подвале жилого дома в Приозёрске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В пятиэтажном доме по улице Гвардейской загорелся мусор в подвальном помещении.
"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 6 человек, из них 3 детей. Благодаря оперативным действиям пожарных загорание было ликвидировано на малой площади", — сообщили в МЧС.
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