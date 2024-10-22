Пожарные эвакуировали 20 человек в Балхаше

В городе Балхаш, по улице Желтоксан, в подвальном помещении 4-х этажного жилого дома произошло загорание мусора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"С целью уберечь жителей от вдыхания токсичных продуктов горения, силами МЧС по лестничному маршу были эвакуированы 20 человек, из них 8 детей", - сообщили сотрудники пресс-службы.

Благодаря "оперативным действиям пожарных, загорание было ликвидировано на малой площади".