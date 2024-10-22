Пожарные эвакуировали 20 человек в Балхаше
Сегодня, 02:32
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Сегодня, 02:32Сегодня, 02:32
98Фото: pixabay.com
В городе Балхаш, по улице Желтоксан, в подвальном помещении 4-х этажного жилого дома произошло загорание мусора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"С целью уберечь жителей от вдыхания токсичных продуктов горения, силами МЧС по лестничному маршу были эвакуированы 20 человек, из них 8 детей", - сообщили сотрудники пресс-службы.
Благодаря "оперативным действиям пожарных, загорание было ликвидировано на малой площади".
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