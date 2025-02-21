На сайте госзакупок появился интересный лот. Департамент по ЧС Мангистауской области решил купить пожарный автомобиль стоимостью выше 1,3 млрд тенге. Редакция BaigeNews.kz решила узнать, почему техника оказалась такой дорогой.

В лоте сказано, что ДЧС готов потратить на автомобиль с пожарной автолестницей 1 млрд 348 млн 214 тенге.

В ДЧС пояснили, что в связи с ростом многоэтажной застройки в Актау, стало остро необходимым приобретение специальной пожарной техники — автолестницы, предназначенной для спасения и эвакуации людей с верхних этажей, тушения пожаров и проведений аварийно-спасательных работ на высотных зданиях в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожары.

Согласно приказу Министра по чрезвычайным ситуациям РК по нормам оснащения, в Актау положено 2 единицы автолестницы длиной более 50 метров.

В настоящее время в области имеется 10 единиц высотной техники до 35 метров и 1 единица до 54-х метров, из которых 3 единицы техники эксплуатируется сверх нормативного срока (более 15 лет).

"В этой связи, есть необходимость приобретения автолестницы современного образца. Многофункциональная спецтехника оснащена передвижным лифтом для ускорения спасательных работ, лафетным стволом для постоянной подачи воды для тушения пожаров, осветительным устройством для проведения спасательно-эвакуационных работы в ночное время, носилками для постравших, а также источником питания 220-380В необходимым для работы с аварийно-спасательными инструментами. Поскольку отечественные производители не выпускают автолестницы с необходимыми техническими характеристиками, планируется закуп техники у зарубежных производителей. Это позволит повысить безопасность жителей города и оперативность действий в случае ЧС", - говорится в сообщении.

Особо отмечается, что на портале госзакупок в конкурентной среде опубликована цена на автолестницу специальную, согласно предложенному производителями ценовому предложению.