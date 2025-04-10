На одной из улиц в Павлодаре перевернулся пожарный автомобиль. Видео появилось в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

В ДЧС уточнили, что инцидент произошёл в результате ДТП на пересечении улиц Иванова и Аймаутова.

"Штабной автомобиль, двигаясь по главной дороге, с включёнными проблесковыми маячками, столкнулся с легковым автомобилем Kia Rio, который двигался по второстепенной. В результате удара пожарный автомобиль перевернулся", – сообщили в ведомстве.

Расследование инцидента занялись сотрудники дорожной полиции.

Ранее сообщалось о том, что автобус с пассажирами перевернулся в ЗКО.