Пожарная машина перевернулась в Павлодаре
Произошло ДТП.
Сегодня, 21:20
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Сегодня, 21:20Сегодня, 21:20
109Фото: МЧС РК/Иллюстративное фото
На одной из улиц в Павлодаре перевернулся пожарный автомобиль. Видео появилось в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
В ДЧС уточнили, что инцидент произошёл в результате ДТП на пересечении улиц Иванова и Аймаутова.
"Штабной автомобиль, двигаясь по главной дороге, с включёнными проблесковыми маячками, столкнулся с легковым автомобилем Kia Rio, который двигался по второстепенной. В результате удара пожарный автомобиль перевернулся", – сообщили в ведомстве.
Расследование инцидента занялись сотрудники дорожной полиции.
Ранее сообщалось о том, что автобус с пассажирами перевернулся в ЗКО.
Видео: instagram.com/pavlodar_budni
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