Пожарная дружина, вызов дождя и полевая кухня: Абайчане по-своему сражаются с полыхающей стихией

Фото: ДЧС области Абай

Жители деревень Ауыл и Ивановка Бородулихинского района, по соседству с которыми бушуют пожары, своими силами сражаются с полыхающей стихией – мужчины вступают пожарные дружины, аксакалы вызывают дождь, а женщины готовят для огнеборцев еду, передает корреспондент BageNews.kz.

С 22 мая в области Абай бушуют лесные пожары. Огонь перекинулся на территорию Бородулихинского района из Алтайского края, буквально "прошёл через таможню" на казахстанскую сторону.

Сейчас основной очаг расположен близ сёл Ивановка, Сосновка, санатория Берёзовка и подхоза Берёзовка. Жители двух последних населённых пунктов находятся в опасной близости от огня, поэтому часть людей вчера самостоятельно эвакуировалась. Но переночевав у родных, почти все вернулись в свои дома.

Фото: ДЧС области Абай

"В административном центре Бородулихинского района, в селе Бородулиха организован пункт размещения на 110 человек на базе Детско-юношеской спортивной школы. Мы сразу подготовили для людей и ночлег, и питание. Но люди на время пожара уезжают к своим родственникам, которые живут в соседних сёлах. Вчера мы эвакуировали только трёх человек, у которых нет личного транспорта. Двое из них через несколько часов ушли к родным в Бородулихе, и одна женщина осталась в пункте", - пояснил заместитель акима Бородулихинского района Ерлан Сеилханов.

Пока хозяева само эвакуировались, домашний скот был в безопасности - его отогнали на специальную площадку на территории крестьянского хозяйства, дополнили в акимате.

Но переночевав, большинство людей вернулись в свои дома. По их словам, самое страшное было – это пережить ночь.

Жители населённых пунктов, которые вчера "сидели на чемоданах", сегодня бросили силы на помощь огнеборцам. В подмогу местным женщинам приехали волонтёры из большинства сельских округов Бородулихинского района. Вместе они готовят еду в специально устроенном лагере рядом с оперативным штабом, который расположен близ трассы у опушки леса.

Средства на продукты собирает вся область Абай. Информация о сборе средств разошлась по мессенджерам, неравнодушные люди отправляют разные суммы – от 500 до 20 тысяч тенге.

5 казанов и большой самовар - сердце полевой кухни. Здесь варят супы, вторые блюда, гарниры. Основную часть питания женщины готовят здесь. Помимо этого жители близлежащих сёл приносят из домов пироги, варёные яйца и картофель, бутерброды, напитки.

Огнеборцы успевают поесть, пока цистерны наполняются водой.

"Так приятно было. Выезжаешь уставший, замученный. А тут все говорят тебе "иди, покушай!". В первый раз вижу, чтобы во время пожара уделяли такое внимание. В большом количестве подвозят воду и сигареты, они в первую очередь заканчиваются. Каждая машина после заправки по упаковке воды забирала. Большое спасибо всем, кто организовал такую помощь – нашим предпринимателям, жителям, вы молодцы! Это очень приятно и здорово поддерживает наш дух", - поделился своими впечатлениями водитель пожарной машины ГУ ГЛПР "Семей Орманы" Манарбек Жолбагаев.

Едой обеспечивают не только пожарных, но и полицейских, сотрудников спасательных отрядов, врачей, - всех, кто дежурит на месте.

"Весь район помогает готовить еду для огнеборцев. Вчера из Семея приезжали волонтёры на трёх машинах, привезли продукты питания. Очень приятно, что всем миром нам помогают, мы не брошенные", - выразил свою благодарность Ерлан Сеилханов.

Кстати, эстафету добра начали жители станции Аул, которые первыми на казахстанской территории приняли удар и почти сутки находились рядом с эпицентром пожара.

Они оперативно организовали подвоз еды к пункту сбора, а два придорожных кафе "Галия" и "Алёнушка" бесплатно кормили участников пожаротушения.

Сегодня аксакалы из станции Аул обратились к Богу с просьбой послать пострадавшему району долгожданного дождя, который бы помог потушить пожар. Сельчане устроили обряд жертвоприношения

Большой вклад в ликвидацию огня вносят пожарные дружины из числа местного населения. Молодые мужчины с лопатами и граблями тушат небольшие степные огненные локации, засыпая их песком. 23 мая на полях около леса работало 15 таких добровольцев.

А владельцы сельскохозяйственной техники выкатывали на поля своих железных коней и производили опашку земли, чтобы создать песочную преграду и оградить родные сёла от огня.

"Сегодня на тушении работает только пожарная служба, так как огонь распространяется внутри леса. Поэтому необученных людей туда не запускают. Вчера, когда был степной пожар, 15 жителей села Сосновка и Ивановка помогали лесникам и пожарным тушить огонь на окраине, там, где тлеет и раздувается огонь", - прокомментировал работу дружины руководитель отдела внутренней политики Бородулихинского района Медет Жайдарбеков.

В администрации села Ивановка рассказали, что местные жители увезли своих пожилых членов семьи и детей к родственникам в соседние сёла Жезкент, Бородулиха, в город Семей. На случай эвакуации на улицах дежурят водители автобусов, которые тоже пришли на помощь землякам из других сёл.

Полицейские на 4-х патрульных машинах охраняют общественный порядок и имущество от мародёров в сёлах.

"Личный состав Бородулихинского отдела полиции с первых минут оказывает содействие спасателям в тушении пожара. Также сотрудники полиции совместно с представителями акимата проводят подворный обход в селе Ивановка, Подхозе Берёзовка и Санатории Берёзовка, которые ближе всего расположены к огню. Это проводится в целях оповещения и окарауливания территории", - рассказали о содействии полицейских в Департаменте полиции области Абай.

По состоянию на 14.30 часов ведётся тушение на трёх участках. 400 человек личного состава и больше ста единиц техники принимают участие в ликвидации стихии. 4 вертолёта сбросили воду 111 раз объёмом больше 277 тонн. На место прибыл один пожарный поезд.

В первой половине дня вице-министр по ЧС РК Марат Кульдиков и аким области Абай Нурлан Уранхаев облетели и осмотрели горящий район. Общая площадь горения на данный момент – 3 тысячи гектаров.

По словам местных жителей, сильнее пожара на их памяти ещё не было.

Фото: Медет Жайдарбеков