Пожарная автолестница рухнула на нефтебазе в Алматы

Видео опубликовано в паблике kris__p__almaty. Автор ролика рассказал, что во время пожарно-тактических учений на нефтебазе Sinooil опрокинулась автолестница АЛ-50 "с последующим ударом выдвинутой лестницы на резервуар". По его словам, водитель автолестницы не пострадал.

На публикацию отреагировали в ДЧС Алматы, сообщив подробности происшествия.

"12 августа в 12:47 в ходе учебной тренировки на резервуаре объекта Алматинский филиал ТОО "Sinooil", расположенного по адресу: Жетысуский район, улица Талант, 38 пожарная автолестница АЛ-50 при развёртывании опрокинулась на левый бок. Пострадавших нет. Назначена служебная проверка. Во время проведения РКШУ "Жер2023″ таких казусов не было", — отмечается в сообщении ДЧС Алматы.