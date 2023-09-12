  • 13 Сентября, 01:03
  • BAIGENEWS

Пожарная автолестница рухнула на нефтебазе в Алматы

Вчера, 23:31
АВТОР
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скриншот с видео/instagram.com/kris_p_brothers Вчера, 23:31
Вчера, 23:31
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Фото: скриншот с видео/instagram.com/kris_p_brothers

В социальных сетях появилось видео упавшей пожарной автолестницы. Сообщается, что инцидент произошёл в Алматы во время пожарно-тактических учений, передаёт BaigeNews.kz.

Видео опубликовано в паблике kris__p__almaty. Автор ролика рассказал, что во время пожарно-тактических учений на нефтебазе Sinooil опрокинулась автолестница АЛ-50 "с последующим ударом выдвинутой лестницы на резервуар". По его словам, водитель автолестницы не пострадал.
 
На публикацию отреагировали в ДЧС Алматы, сообщив подробности происшествия.
"12 августа в 12:47 в ходе учебной тренировки на резервуаре объекта Алматинский филиал ТОО "Sinooil", расположенного по адресу: Жетысуский район, улица Талант, 38 пожарная автолестница АЛ-50 при развёртывании опрокинулась на левый бок. Пострадавших нет. Назначена служебная проверка. Во время проведения РКШУ "Жер2023″ таких казусов не было", — отмечается в сообщении ДЧС Алматы.
 
 
 
 
 
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Публикация от Kris P Brothers️️️ (@kris_p_brothers)

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