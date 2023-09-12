Пожарная автолестница рухнула на нефтебазе в Алматы
Вчера, 23:31
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Вчера, 23:31Вчера, 23:31
198Фото: скриншот с видео/instagram.com/kris_p_brothers
В социальных сетях появилось видео упавшей пожарной автолестницы. Сообщается, что инцидент произошёл в Алматы во время пожарно-тактических учений, передаёт BaigeNews.kz.
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