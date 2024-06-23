Пожар вспыхнул в жилом комплексе Астаны

Пожар вспыхнул в одном из жилых комплексов Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Объект расположен в районе Алматы. Спасатели МЧС ликвидируют возгорание.

Подробности пока не сообщаются.

Накануне в Астане загорелся жилой комплекс Rixos Khan Shatyr Residences. С 2 по 27 этажи горела наружная обшивка и утеплитель здания. Эвакуированы 12 человек, из них семеро детей. Спасены два человека, в том числе один ребёнок. Жертв и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – работы с огнём либо малокалорийный источник огня. В ликвидации пожара были задействованы 20 единиц техники и 91 спасатель МЧС РК.