Пожар вспыхнул в жилом комплексе Астаны
Сегодня, 23:19
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Сегодня, 23:19Сегодня, 23:19
66Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Пожар вспыхнул в одном из жилых комплексов Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Объект расположен в районе Алматы. Спасатели МЧС ликвидируют возгорание.
Подробности пока не сообщаются.
Накануне в Астане загорелся жилой комплекс Rixos Khan Shatyr Residences. С 2 по 27 этажи горела наружная обшивка и утеплитель здания. Эвакуированы 12 человек, из них семеро детей. Спасены два человека, в том числе один ребёнок. Жертв и пострадавших нет.
Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – работы с огнём либо малокалорийный источник огня. В ликвидации пожара были задействованы 20 единиц техники и 91 спасатель МЧС РК.
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