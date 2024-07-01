Пожар вспыхнул в здании железнодорожной больницы в Алматы
Сегодня, 20:12
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Сегодня, 20:12Сегодня, 20:12
112Фото: МЧС РК
В Алматы потушили пожар в здании железнодорожной больницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"На втором этаже заброшенного нефункционирующего двухэтажного здания железнодорожной больницы произошло загорание мусора на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили в ведомстве.
Загорание локализовано в 19:10.
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