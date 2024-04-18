Пожар вспыхнул в ТД в Петропавловске
Сегодня, 14:40
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Сегодня, 14:40Сегодня, 14:40
69Фото: https://www.industriall-union.org/
В Петропавловске в двухэтажном ТД происходит пожар. Огнеборцы производят эвакуацию работников по лестничному маршу.
Площадь пожара устанавливается.
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