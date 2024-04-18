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  • 18 Апреля, 14:57
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Пожар вспыхнул в ТД в Петропавловске

Сегодня, 14:40
АВТОР
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https://www.industriall-union.org/ Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40
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Фото: https://www.industriall-union.org/

В Петропавловске в двухэтажном ТД происходит пожар. Огнеборцы производят эвакуацию работников по лестничному маршу.

Площадь пожара устанавливается.

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