Многоэтажка вспыхнула в Таразе: спасатели эвакуировали 22 человека, среди них 10 детей
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.
Сегодня, 11:37
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Сегодня, 11:37Сегодня, 11:37
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В 9 микрорайоне города Тараз произошёл пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС возгорание было быстро локализовано и ликвидировано.
Однако из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 22 человека, в том числе 10 детей, с верхних этажей здания. На место происшествия прибыла бригада Центра медицины катастроф МЧС, врачи осмотрели всех эвакуированных и оказали им необходимую первую помощь.
К счастью, никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.
Ранее мы сообщали, что от крупного природного пожара спасли село в СКО.
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