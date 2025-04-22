В 9 микрорайоне города Тараз произошёл пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС возгорание было быстро локализовано и ликвидировано.

Однако из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 22 человека, в том числе 10 детей, с верхних этажей здания. На место происшествия прибыла бригада Центра медицины катастроф МЧС, врачи осмотрели всех эвакуированных и оказали им необходимую первую помощь.

К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

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