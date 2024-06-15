  • 15 Июня, 18:23
  • BAIGENEWS

Пожар вспыхнул в строящейся школе в Астане

Сегодня, 17:35
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 17:35
Сегодня, 17:35
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Фото: скриншот с видео

В столице пожар разгорелся в одной из строящихся школ Есильского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Уточняется, что произошло возгорание обшивки. А вот причину пожара пока не выяснили.

"Горение ликвидировано за 20 минут с момента поступления вызова на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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