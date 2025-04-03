  • 3 Апреля, 03:48
  • BAIGENEWS

Столовая загорелась в Алматы

В момент пожара посетителей в помещении не было.

Сегодня, 03:16
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 03:16
Сегодня, 03:16
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Алматы в Медеуском районе пожар вспыхнул в одноэтажной столовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Загорелась кровля здания. Посетителей в помещении не было. Пожар ликвидирован на площади 120 квадратных метров.  Пострадавших нет.

Спасателям удалось недопустить распространение огня на рядом стоящий частный дом.

 
 
 
 
 
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Публикация от Департамент по ЧС г.Алматы (@112almaty_tjd)

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