В Алматы в Медеуском районе пожар вспыхнул в одноэтажной столовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Загорелась кровля здания. Посетителей в помещении не было. Пожар ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Пострадавших нет.

Спасателям удалось недопустить распространение огня на рядом стоящий частный дом.