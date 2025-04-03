Столовая загорелась в Алматы
В момент пожара посетителей в помещении не было.
Сегодня, 03:16
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Сегодня, 03:16Сегодня, 03:16
78Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Алматы в Медеуском районе пожар вспыхнул в одноэтажной столовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Загорелась кровля здания. Посетителей в помещении не было. Пожар ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Пострадавших нет.
Спасателям удалось недопустить распространение огня на рядом стоящий частный дом.
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