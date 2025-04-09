  • 9 Апреля, 09:41
  • BAIGENEWS

Пожар вспыхнул в общежитии в Астане

Пожар уже ликвидировали.

Сегодня, 08:42
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 08:42
Сегодня, 08:42
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Фото: МЧС РК

Сегодня рано утром в районе Сарыарка по улице Буланты в шестиэтажном здании общежития мансардного типа произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz.

"По прибытии первых подразделений установлено, что горение происходит на мансардном 6 этаже, который на момент прибытия был полностью охвачен огнём. Незамедлительно были сформированы звенья газодымозащитной службы и начата разведка. Силами МЧС организована бесперебойная подача воды", - говорится в сообщении.

Спасателями эвакуировано 50 человек, из них 7 детей.

Пожар полностью ликвидирован на площади 1600 квадратных метров.

На месте пожара работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Видео: МЧС РК

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