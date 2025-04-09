Пожар вспыхнул в общежитии в Астане
Пожар уже ликвидировали.
Сегодня, 08:42
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Сегодня, 08:42Сегодня, 08:42
149Фото: МЧС РК
Сегодня рано утром в районе Сарыарка по улице Буланты в шестиэтажном здании общежития мансардного типа произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz.
"По прибытии первых подразделений установлено, что горение происходит на мансардном 6 этаже, который на момент прибытия был полностью охвачен огнём. Незамедлительно были сформированы звенья газодымозащитной службы и начата разведка. Силами МЧС организована бесперебойная подача воды", - говорится в сообщении.
Спасателями эвакуировано 50 человек, из них 7 детей.
Пожар полностью ликвидирован на площади 1600 квадратных метров.
На месте пожара работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Видео: МЧС РК
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